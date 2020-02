Dit jaar wordt een cruciaal jaar voor de Nederlandse luchtvaart, met de beslissingen over de opening van Lelystad Airport en de verdere ontwikkeling van Schiphol op de politieke agenda. Schiphol staat "in de startblokken" om samen met de luchtverkeersleiding en de maatschappijen initiatieven in gang te zetten die de hinder en milieu-impact moeten verminderen, zodat de luchthaven verder kan groeien.

Dat laat Schiphol weten bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019; een jaar dat voor de luchthaven in operationele zin in het teken stond van een grote storing in het systeem voor de brandstofvoorziening. "Met veel annuleringen en gestrande passagiers tot gevolg."

Het aantal vliegbewegingen op de luchthaven is dan ook voor het eerst in jaren gedaald, met 0,5 procent tot 496.826 tegen 499.444 een jaar eerder. Behalve de brandstofstoring is volgens een woordvoerder van Schiphol ook het wegvallen van de Indiase partner van KLM, Jet Airways, daar debet aan.

In het afgelopen jaar reisden 80,5 miljoen passagiers via de luchthavens van de Royal Schiphol Group, naast Schiphol ook Eindhoven en Rotterdam. Dat is een toename van 1,7 procent. Eindhoven groeide met bijna 9 procent naar 6,7 miljoen reizigers, Rotterdam The Hague Airport kwam uit op 2,1 miljoen en Schiphol groeide met 0,9 procent naar 71,7 miljoen passagiers.

Nettoresultaat meer dan een kwart hoger

Financieel gezien was het een goed jaar voor de exploitant van de grootste luchthavens van Nederland. De omzet steeg met 7 procent tot 1,6 miljard euro. Dat was te danken aan hogere havengelden, meer parkeeropbrengsten en andere uitgaven van passagiers op het vliegveld. Het nettoresultaat kwam maar liefst 27 procent hoger uit op 355 miljoen euro.