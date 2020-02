Tesla wil 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) ophalen met een nieuwe aandelenemissie. Topman Elon Musk koopt zelf voor 10 miljoen dollar aan aandelen bij, meldt Tesla donderdag.

De maker van elektrische auto's zegt de opbrengst te willen gebruiken om de financiële huishouding te verbeteren en om algemene uitgaven te financieren.

Tesla lijkt met de emissie vooral gebruik te willen maken van de flink toegenomen aandelenprijs.

Het aandeel Tesla heeft sinds de zomer van 2019 een opmerkelijke stijging doorgemaakt. In de zomer stond het aandeel nog op zo'n 250 dollar. Maar na enkele beter dan verwachte kwartaalcijfers koerste het aandeel op het hoogtepunt in februari naar maar liefst 960 dollar per aandeel.

Vooral begin februari steeg het fonds enkele keren met ruim 10 procent. Sindsdien heeft het aandeel ook een correctie doorgemaakt en staat Tesla op 767 dollar.