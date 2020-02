De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank een boete opgelegd van in totaal 2 miljoen euro. Dit maakte DNB donderdag bekend. Reden voor de boete is het tot driemaal toe verbreken van de Europese begrotingsregels in 2014.

Allereerst betaalde de bank een te hoge variabele beloning aan drie medewerkers, die hoger lag dan 100 procent van hun vaste beloning. Ook kregen 125 medewerkers van de bank te vroeg een variabele beloning uitbetaald.

De derde en laatste reden die de bank aanvoert, is het volledig in cash uitbetalen van de beloning voor dezelfde 125 en nog eens 5 andere medewerkers, terwijl de helft hiervan in financiële instrumenten uitbetaald had moeten worden.

Rabobank brak de Europese beloningsregels in 2014. DNB laat weten dat de bank zich sinds 2015 weer aan de Europese regels houdt. Rabobank zal niet in beroep gaan tegen de miljoenenboete.