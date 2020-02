Reizigers in het openbaar vervoer betalen jaarlijks miljoenen euro's te veel vanwege verschillen in tariefsystemen, schrijft de reizigersorganisatie Rover donderdag. Door de verschillende tariefsystemen kunnen prijsverschillen voor een enkele rit in het ov oplopen tot tientallen euro's per maand, aldus de brancheorganisatie.

Een van de problemen waardoor de kosten oplopen, is volgens Rover de zogeheten 'overstapboete'. Reizigers die inchecken bij een vervoersaanbieder betalen daarvoor een instaptarief, maar als ze tijdens hun reis overstappen, betalen ze dat weer.

Dat is oneerlijk, vindt Rover, omdat reizigers die dezelfde afstand met één vervoerder afleggen slechts één keer een instaptarief betalen.

Een ander probleem is het kortingstarief bij overstap tussen vervoerders. Reizigers die gebruikmaken van een kortingskaart en voor de spits aan hun reis beginnen, maar vervolgens in de spits overstappen, raken hun korting kwijt.

De vervoersorganisatie pleit ook voor een verlaging van het minimumtarief van de NS. Door dat tarief zijn mensen die tussen Venlo en Blerick reizen 2,40 euro kwijt, terwijl dezelfde reis met Arriva 1,36 euro kost, schrijft Rover. Een lager minimumtarief zou het reizen met het ov aantrekkelijker maken, schrijft de brancheorganisatie.