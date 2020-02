HEMA opent dit jaar tien vestigingen Mexico. Het zijn de eerste vestigingen van de keten op het Amerikaanse continent.

Aan het einde van het jaar wil de winkelketen tweehonderd vestigingen in Mexico geopend hebben. HEMA werkt hiervoor lokaal samen met Ensueño Group en Modatelas Group.

Mexico is voor HEMA interessant omdat het een snel groeiende middenklasse heeft, laat het bedrijf weten in een persbericht. Ook ligt het land op een strategische plek op het Amerikaanse continent.

Eerder is HEMA in de Verenigde Staten een samenwerking aangegaan met supermarktgigant Walmart. De winkelketen verkoopt zijn producten via de website van Walmart. HEMA is ook van plan om fysieke winkels in Canada te openen.

HEMA heeft zo'n achthonderd winkels in twaalf verschillende landen. In 2018 opende het zijn eerste winkel buiten Europa, in de Verenigde Arabische Emiraten. Het bedrijf heeft in het verleden aangegeven verder te willen uitbreiden in het Midden-Oosten, onder meer naar Qatar.