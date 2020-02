Het Amerikaanse importtarief op goederen uit Europa dat in oktober van kracht werd, heeft de Franse wijn- en sterkedranksector meer dan 40 miljoen euro aan inkomsten gekost. Dat zegt brancheorganisatie Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux de France (FEVS) woensdag bij de bekendmaking van de exportcijfers over 2019.

In totaal exporteerde de Franse dranksector voor ruim 14 miljard euro aan wijn, champagne en sterke drank, zoals likeur, cognac en wodka. "Waarmee de sector na de luchtvaart de grootste exporteur is", aldus de FEVS.

Ironisch genoeg heeft Europa de heffing van 25 procent op goederen die de VS importeert nu juist te danken aan die luchtvaartsector. De extra belasting was een tegenmaatregel van de regering Trump in reactie op vermeende staatssteun van Europa aan de luchtvaart.

Fransen zijn pessimistisch

De totale omzet van de dranken kwam het afgelopen jaar evengoed nog bijna 6 procent hoger uit dan een jaar eerder, maar de Fransen zijn pessimistisch naar de toekomst toe, in verband met de gespannen handelsbetrekkingen.

In volume gingen afgelopen jaar zo goed als 139 miljoen kisten wijn de grens over, bijna 18 miljoen kisten cognac, 11,8 miljoen kisten wodka en bijna 4 miljoen kisten likeur. In een kist gaan twaalf flessen.