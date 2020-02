Het aantal vluchten tussen luchthaven Schiphol en het vasteland van China loopt steeds verder terug. Voor de uitbraak van het coronavirus waren er ruim honderd vluchten per week tussen Amsterdam en verschillende steden in China, vanaf deze week zijn dat er nog maar twintig. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven tegen NU.nl.

Met ingang van deze week vliegen ook de Chinese luchtvaartmaatschappijen China Southern Airlines en China Eastern minder vaak tussen China en Nederland, maar ze vliegen nog wel. KLM maakte eind januari als eerste maatschappij op Schiphol bekend niet meer naar een aantal bestemmingen in China te vliegen en minder vaak van Amsterdam naar Sjanghai.

Even later werden alle vluchten naar het vasteland van China opgeschort, in eerste instantie tot 9 februari. Dit werd vorige week verlengd tot in ieder geval medio maart voor Peking en Sjanghai. Voor Chengdu, Hangzhou en Xiamen geldt dat tot eind maart.

KLM-partners schrappen vluchten

Dinsdag werd de eerste vlucht van een Chinese maatschappij naar Schiphol geannuleerd; een route van KLM-partner China Southern vanuit Guangzhou. Vanaf donderdag wordt ook in het schema naar Peking geschrapt, laat de maatschappij weten.

Een andere partner van KLM, China Eastern Airlines, halveert met ingang van komende vrijdag het aantal vluchten tussen Schiphol en thuisbasis Sjanghai. Xiamen Airlines zegt vooralsnog vier keer in de week te blijven vliegen tussen Amsterdam en Xiamen.