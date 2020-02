De Nederlandse economie is in 2019 met 1,7 procent gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Vergeleken met 2018 valt de groei lager uit: toen groeide de Nederlandse economie met 2,6 procent.

De groei nam weliswaar af, "maar als je het vergelijkt met de landen om ons heen hebben we het heel goed gedaan", vertelt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

De groei van vorig jaar is vooral te danken aan de uitgaven van consumenten en investeringen van bedrijven. Internationale handelsspanningen waren ook in Nederland te merken. Het handelssaldo had een negatieve bijdrage.

Consumenten gaven vorig jaar 1,4 procent meer uit, vooral aan een nieuwe inrichting van de woning, computers, tv's, telefoons en kleding. Ook werd er meer gespendeerd in café's, restaurants en hotels en gaven consumenten meer uit aan vervoer en communicatie. Er werd vergeleken met een jaar eerder juist minder uitgeven aan auto's.

Bedrijfsinvesteringen groeiden met 5,3 procent, meer dan in 2018. Ondernemingen gaven vooral meer geld uit aan auto's en gebouwen.

Opnieuw krappere arbeidsmarkt

De uitvoer van goederen en diensten groeide vorig jaar met 2,6 procent, maar de invoer groeide met 3,2 procent harder. Hierdoor was de bijdrage van het handelssaldo aan de economische groei negatief.

Eerder werd al bekend dat de arbeidsmarkt aan het einde van 2019 opnieuw krapper is geworden. Het aantal vacatures steeg en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe. Per honderd werklozen zijn er nu 92 vacatures.

Na een bescheiden groei in het derde kwartaal groeide het aantal banen weer harder. Er kwamen in het vierde kwartaal 48.000 banen bij, een stijging van 0,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal.