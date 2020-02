De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft in november twee personen opgepakt na het plegen van miljoenenfraude met een nepapp. Een derde verdachte zat al vast, meldt FIU-Nederland woensdag. De verdachten zouden miljoenen hebben opgehaald met uitgegeven obligaties voor de ontwikkeling van een app, en zouden dit geld vervolgens gebruikt hebben voor luxeproducten en vakanties.

De FIOD startte een onderzoek naar de drie verdachten, nadat één van de verdachten ruim 2,3 miljoen euro van de bankrekening van een bedrijf naar diens privérekening had overgemaakt. Dat geld was afkomstig van particulieren die volgens de omschrijving hun geld hadden belegd in obligaties.

De obligaties waren bedoeld om de opstartkosten en doorontwikkeling van een app te kunnen dekken. Om de belegging geloofwaardig te maken gebruikten de verdachten promotiefilmpjes waarin bekende Nederlanders te zien waren. Ook werden potentiële geldschieters direct benaderd waarbij hen een zeer aantrekkelijk rendement werd voorgespiegeld. Om wat voor app het gaat en welke BN'ers hiervoor gebruikt werden, is niet bekend.

FIOD berekende dat de verdachten in totaal 3 miljoen euro aan investeringen hadden opgehaald, waarvan inmiddels 2 miljoen euro door hen was uitgegeven aan aankopen van luxe goederen en vakanties.