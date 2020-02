Het grootste drijvende zonnepark buiten Azië is in aanbouw op een plas bij Zwolle. Als het project eenmaal klaar is zullen 72.000 zonnepanelen net zoveel stroom opwekken als ongeveer zevenduizend huishoudens jaarlijks verbruiken.

Het project wordt gebouwd op een zandwinplas door ontwikkelaar Groenleven, een Nederlands dochterbedrijf van het Duitse BayWa, en krijgt een vermogen van 27,3 megawatt.

Roland Pechtold, directeur van Groenleven, vertelt dat een zandwinplas erg geschikt is om zonnepanelen op te leggen. "Het is een industriële locatie. Dit zijn plekken waar je toch al niet mag komen. Dat vinden wij een ideale bestemming."

Hoeveel er precies geïnvesteerd wordt in het project, kan Pechtold niet vertellen, maar hij spreekt van "enkele tientallen miljoenen". Het project krijgt subsidie van de staat voor een periode van vijftien jaar. "Zonder subsidie zou het vandaag nog niet kunnen", vertelt Pechtold, die verwacht dat dit het komende decennium misschien wel mogelijk wordt.

Eerste succesvolle test

Eerder spraken lokale partijen, waaronder energiecoöperatie Blauwvinger Energie en Groenleven, af dat een "substantieel deel" van het zonnepark in lokaal eigendom wordt gebracht. Inwoners van de regio kunnen straks financieel participeren in het project.

De eerste test heeft het project al succesvol doorgemaakt. In het verleden gebeurde het weleens dat drijvende zonneparken flink werden beschadigd door stormen, maar door een specifieke constructie en vormgeving hebben de zonnepanelen storm Ciara zonder kleerscheuren overleefd.

In Nederland zijn plannen voor tientallen drijvende zonneparken meer. Vorig jaar stelde een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen het doel om tegen 2023 voor 2 gigawatt aan drijvende zonnepanelen te bouwen. Die zouden net zoveel stroom produceren als honderdduizenden huishoudens jaarlijks verbruiken.