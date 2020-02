De uitvoerwaarde van Schotse whisky is vorig jaar uitgekomen op 4,9 miljard pond, ruim 4 procent meer dan een jaar eerder en een record. De grote vraag in landen als India en Taiwan compenseerde ruimschoots de onzekerheden rondom de Brexit en extra heffingen op de sterke drank vanuit de Verenigde Staten.

Ondanks extra tarieven op de Schotse whisky bleef de VS de grootste importeur en nam de export zelfs nog toe met 2,8 procent tot 1,1 miljard pond. De aanvullende invoerheffing in de VS werd in oktober geïntroduceerd.

Bij wijze van tegenmaatregel voor veronderstelde Europese steun aan de luchtvaartindustrie, voerde de regering van Trump een heffing van 25 procent in op een reeks aan Europese producten, waaronder Schotse whisky. Volgens de brancheorganisatie van de destillateurs heeft dat geleid tot een afname van de export naar de VS met 25 procent in de laatste maanden van het jaar.

"De tarieven raken de producenten hard", zegt een woordvoerder van de Scotch Whisky Association in een toelichting op de cijfers. Ze zijn op zoek naar alternatieve markten, maar dat is iets dat tijd nodig heeft.