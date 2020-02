Mensen die via Airbnb een kamer of woning willen huren in Peking moeten daarmee wachten tot mei. Het verhuurplatform laat namelijk weten de kamerverhuur in de Chinese hoofdstad op te schorten vanwege de uitbraak van het virus 2019-nCoV.

Airbnb voldoet hiermee aan de wens van lokale autoriteiten, die om een verdere opschorting van de kamerverhuur vroegen. Eerder had het verhuurplatform de kamerverhuur al tot maart opgeschort.

De lokale Chinese autoriteiten willen met de maatregelen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en toeristen raakt. Peking is een van de grootste toeristische bestemmingen in China.

Airbnb-gebruikers die een kamer of woning hadden geboekt in de periode krijgen hun geld gewoon terug, stelt het bedrijf. Naast Peking heeft Airbnb ook de verhuur in regio's Wuxi en Yongchuan stilgelegd.

De virusuitbraak houdt de wereld al tijden in zijn greep. Inmiddels zijn bijna 45.000 Chinezen geïnfecteerd met het virus en 1.115 personen overleden.