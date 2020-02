De Nederlandse bierbrouwer Heineken heeft in 2019 meer bier verkocht dan een jaar eerder, blijkt uit de jaarcijfers van de brouwer. Het bedrijf verkocht vorig jaar 214,4 miljoen hectoliter, een autonome groei van 3,1 procent ten opzichte van 2018. Heineken zag onder meer de alcoholvrije 0.0-tak flink groeien.

De bierbrouwer verkocht vooral meer bier in Azië: de bierverkopen lagen daar met een autonome groei, de groei op eigen kracht zonder overnames meegerekend, van 11,8 procent het hoogst. De grootste biermarkt voor Heineken blijft de Amerika's (Noord- en Zuid-Ame­ri­ka); met 85,6 miljoen verkochte hectoliters bier is de markt goed voor 35,5 procent van de bierverkopen.

Waar de van origine Amsterdamse bierbrouwer in Azië, de Amerika's en Afrika meer bier wist te verkopen, was dat in Europa een ander verhaal: de Europese bierverkopen lagen er vorig jaar 0,2 procent lager. in Europa lag de omzetgroei ook het laagst en zag het de operationele winst krimpen.

Heineken zag de netto-omzet vorig jaar met 5,6 procent groeien naar 23,9 miljard euro. Onderdeel van deze omzetgroei zijn de goede prestaties van de 0.0-tak. Het alcoholvrije bier wordt steeds populairder, wat ook terug te zien is in de cijfers: het bedrijf meldt dat de tak met dubbele cijfers groeide in 2019. Het 0.0-bier van Heineken wordt nu in 57 landen verkocht. Eind 2018 werd het 0.0-bier nog in 38 markten verkocht.

Nederlander aan het roer

De bierbrouwer maakte dinsdag bekend in de loop van dit jaar een nieuwe topman te krijgen. Na vijftien jaar draagt de Belg Jean-François van Boxmeer het stokje over aan de Nederlander Dolf van den Brink.

Van Boxmeer kwam in 1984 als management trainee bij Heineken. In de jaren daarna heeft hij in verschillende landen gewerkt voor de bierbrouwer en in 2005 werd hij CEO. "Onder zijn leiderschap is Heineken meer dan verdubbeld in omvang", aldus het bedrijf. De dochter van Freddy Heineken, Charlene de Carvalho-Heineken zegt de terugtredende topman Van Boxmeer zeer erkentelijk te zijn voor het bewaken van "het erfgoed en de identiteit van Heineken".

Het is de bedoeling dat Van den Brink op 1 juni begint. De toekomstige topman is geen onbekende binnen Heineken, hij werkt al 22 jaar bij het bedrijf.