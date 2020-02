Passagiers van Transavia die zeker willen zijn van een plekje voor hun handbagage, kunnen daar vanaf eind maart extra geld voor neerleggen, meldt de vliegmaatschappij woensdag.

De maatregel betekent dus niet dat passagiers standaard moeten bijbetalen voor het meenemen van handbagage in de cabine.

"Als onze passagiers er zeker van willen zijn dat hun rolkoffer of rugzak in de cabine meegaat, kost dat per retourvlucht 10 tot 30 euro extra", vertelt Transavia-woordvoerder Claudia Metz woensdag. De passagier krijgt dan ook voorrang bij het boarden van het toestel.

De maatregel wordt genomen omdat de bagagebakken boven de zitplaatsen volgens Transavia uitpuilen. Door de overvolle bagagebakken past regelmatig niet alle handbagage in de cabine, wat tot boze reacties bij passagiers en zelfs vertraging kan leiden.

Door passagiers de optie te geven zeker te zijn van een plekje voor de handbagage, wil Transavia voor helderheid zorgen. Ook hoopt de luchtvaartmaatschappij de kans op vertragingen te verkleinen.

Als de bagagebakken vol zijn, zorgt de luchtvaartmaatschappij er bij de gate voor dat de bagage alsnog kosteloos in het ruim meegaat.