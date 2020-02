Passagiers van Transavia moeten vanaf eind maart betalen als zij grote handbagage, zoals een rugzak of rolkoffer, willen meenemen aan boord. Transavia laat als eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij passagiers betalen voor handbagage.

Kleine handbagage, zoals een laptop of handtas, mogen wel altijd gratis mee. "Als onze passagiers zeker willen zijn dat hun rolkoffer of rugzak in de cabine meegaat, kost dat tien tot dertig euro per retourvlucht extra", vertelt een woordvoerder van Transavia aan De Telegraaf.

Passagiers van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair en Wizzair moesten al bijbetalen voor hun handbagage. "Wie bijbetaalt voor handbagage, krijgt prioriteit bij het instappen, zodat er altijd genoeg ruimte is in de bagagebakken boven je stoel. Het gaat maar om een beperkt aantal toegestane reserveringen. Vol is vol, net als bij voorkeursstoelen", aldus de woorvoerder van Transavia.

Omdat de ruimte in de bagagebakken bij de zitplaatsen beperkt is, verdwijnen grote stukken handbagage nu al vaak in het ruim. Transavia zegt nu strenger te gaan toezien op toegestane afmeting en maximaal gewicht van handbagage.