De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning kwam vorig jaar uit op 308.000 euro. Het is voor het eerst sinds de metingen dat de gemiddelde prijs hoger ligt dan 300.000 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In 2018 wisselde een koophuis voor gemiddeld 287.000 euro van eigenaar, in 2017 was dat 263.000 euro en nog een jaar eerder 244.000 euro. "De afgelopen jaren kwam er steeds zo’n 20.000 euro bij", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

In 1995, het eerste jaar dat de gemiddelde verkoopprijs gemeten werd, was het bedrag nog 94.000 euro. "In 25 jaar tijd is de prijs meer dan verdrievoudigd", concludeert van Mulligen. De cijfers komen tot stand op basis van onderzoek van het CBS en het Kadaster. Daarbij is gekeken naar de prijzen van huizen die van eigenaar zijn gewisseld, niet naar de prijzen van nieuwbouwwoningen.

In Bloemendaal was een huis het duurst

De prijsstijging van afgelopen jaar werd breed gedragen. "In 326 gemeenten was de gemiddelde koopsom hoger dan een jaar eerder." In de gemeente Bloemendaal werd het meest betaald voor een huis: 832.000 euro. In het Groningse Delfzijl het minst met gemiddeld 155.000 euro.

"In gemeenten waar weinig huizen zijn verkocht, kan het beeld vertekend zijn doordat er uitschieters kunnen zijn", licht Van Mulligen toe. "Maar de trend is onmiskenbaar."

Huizen in Noord-Holland waren het duurst. "Acht van de tien gemeenten met de hoogste gemiddelde verkoopprijs liggen in de provincie Noord-Holland. Amsterdam valt hieronder met een gemiddelde verkoopprijs van bijna 485.000 euro."

Amsterdam valt net buiten de top tien van gemeenten met de hoogste verkoopprijzen. De duurste gemeenten na Bloemendaal zijn: Blaricum, Laren, Wassenaar, Rozendaal, Heemstede, Amstelveen, Gooise Meren, Ouder-Amstel en Bergen.