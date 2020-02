Bierbrouwer Heineken krijgt in de loop van dit jaar een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Na vijftien jaar draagt de Belg Jean-François van Boxmeer het stokje over aan de Nederlander Dolf van den Brink. Dat heeft Heineken dinsdag bekendgemaakt.

Van den Brink wordt op de algemene aandeelhoudersvergadering in april voorgedragen voor een periode van vier jaar. Het is de bedoeling dat hij dan op 1 juni de taken overneemt van Van Boxmeer.

Van Boxmeer kwam in 1984 als management trainee bij Heineken. In de jaren daarna heeft hij in verschillende landen gewerkt voor de bierbrouwer en in 2005 werd hij CEO. "Onder zijn leiderschap is Heineken meer dan verdubbeld in omvang", aldus het bedrijf.

De toekomstige CEO is ook geen onbekende binnen Heineken, hij werkt al 22 jaar bij het bedrijf. De dochter van Freddy Heineken, Charlene de Carvalho-Heineken zegt de terugtredende topman Van Boxmeer zeer erkentelijk te zijn voor het bewaken van "het erfgoed en de identiteit van Heineken".