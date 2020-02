De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft in de maand januari geen enkele nieuwe bestelling ontvangen. Het is voor het eerst sinds 1962 dat dit is voorgekomen. Het laatste toestel van Boeing dat op de markt kwam, de 737 MAX, staat wereldwijd sinds maart vorig jaar aan de grond na twee fatale ongelukken.

De Boeing 737 MAX kan daardoor ook niet geleverd worden. Bij de fabriek van Boeing staan nog tientallen vliegtuigen van het type te wachten tot ze naar de nieuwe eigenaren kunnen.

Maatschappijen bestellen ook geen nieuwe toestellen van het type meer. Het wachten is nog steeds op aanpassingen in het ontwerp, die dan moeten worden goedgekeurd door de autoriteiten. Er moeten testvluchten mee worden uitgevoerd en ook moeten de piloten nog extra trainingen krijgen.

Concurrent Airbus maakte vorig week bekend netto 274 bestellingen te hebben ontvangen in januari. Dat was het hoogste aantal in meer dan een decennium.