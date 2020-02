Een Amerikaanse rechter heeft de gigaovername van telecomprovider Sprint door T-Mobile dinsdag goedgekeurd. Hiermee ontstaat mogelijk een van de grootste telecomaanbieders in de Verenigde Staten.

De deal was bij de rechter beland nadat enkele Amerikaanse staten zich tegen de deal hadden uitgesproken. De staten, waaronder New York en Californië, waren bezorgd over een mogelijk gebrek aan concurrentie en eventuele prijsverhogingen als gevolg van de overname.

De rechter heeft deze argumenten dinsdag van tafel geveegd. Rechter Victor Marrero oordeelt dat de kans op prijsstijgingen door de overname minimaal is. Ook oordeelt hij dat de kans op concurrentievermindering nihil is.

Door de overname smelten de derde en vierde aanbieder van mobiele telefonie in de VS samen en wordt de aanval op marktleiders Verizon en AT&T geopend.

Mogelijk gaan New York en Californië nog in beroep tegen de uitspraak. De procureur-generaal van New York zegt dat de staat momenteel overweegt om in beroep te gaan. De procureur-generaal van Californië stelt dat de staat "bereid is om het vonnis aan te vechten".