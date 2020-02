Delen van de Rotterdamse haven liggen al sinds zondag zo goed als plat als gevolg van storm Ciara. De activiteiten op de containerterminals liggen sinds zondagavond stil en tankers met olie of olieproducten komen de haven al dagen niet in. Dat zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam tegen NU.nl.

"Bij forse wind gaan de containerterminals dicht en de kranen omhoog", aldus de woordvoerder. De helikopter die helpt bij het binnenloodsen van schepen, kon zondag ook enige uren niet vliegen.

De schepen die nu niet in de Rotterdamse haven terechtkunnen, zijn óf nog op zee, óf in andere havens. "Ze blijven dan langer in de haven waarvandaan ze naar Rotterdam zouden varen, varen langzamer hierheen of wachten op zee", vertelt de woordvoerder van het Havenbedrijf.

De schade in de haven valt mee, ook omdat er weinig activiteit is. Wel waren wat duwbakken op drift geraakt en heeft een binnenvaartschip een steiger geraakt. De woordvoerder van het Havenbedrijf verwacht dat de situatie woensdagmiddag weer is genormaliseerd.