In de dagen voorafgaand aan Valentijnsdag zijn er 152 miljoen rozen verhandeld op de bloemenveiling. Dat is 9 procent minder dan vorig jaar, meldt bloemenveiling Royal FloraHolland dinsdag. Mogelijk heeft dit te maken met de prijs: de zogeheten middenprijs ligt namelijk 10 procent hoger dan vorig jaar.

De prijs per rozensteel ligt hoger, vanwege de schaarste van de bloem. Door de grote hoeveelheid regenval in combinatie met minder zonuren in Kenia zijn er vanuit het Afrikaanse land 22 procent minder stelen aangevoerd. Kenia is een van de drie grote productiegebieden van de roos.

Kwekers uit de andere twee productiegebieden, Ethiopië en Nederland, profiteren juist van de rozenschaarste en daarbij horende hogere middenprijs. Rozenkwekers uit Ethiopië kregen 11 procent meer voor hun rozen en konden door de gunstige weersomstandigheden 5 procent meer rozen leveren.

Royal FloraHolland merkt op dat Nederlandse kwekers profiteren van de schaarste, ondanks dat zij een iets ander segment rozen telen. Nederlandse rozenkwekers zagen de middenprijs met een kleine 3 procent stijgen. In Nederland zijn de kwekers minder afhankelijk van de weersomstandigheden dan Ethiopische en Keniaanse kwekers, omdat de rozen hier met name in kassen gekweekt worden. De productie bleef dan ook gelijk aan vorig jaar.