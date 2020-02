Door de aanhoudende sterke wind zijn er dinsdag opnieuw 120 vluchten op luchthaven Schiphol geschrapt. Het gaat hierbij om zowel vertrekkende als aankomende vluchten. De harde wind zorgt al twee dagen voor problemen op de luchthaven: zondag en maandag werden respectievelijk al 240 en 220 vluchten geschrapt.

De vluchten worden geschrapt, omdat de luchthaven vanwege de harde wind slechts gebruik kan maken van één startbaan en één landingsbaan.

Onder de 120 vluchten zijn 76 vluchten van KLM: 38 vertrekkende en 38 aankomende vluchten. Het gaat hier alleen om Europese vluchten. Intercontinentale vluchten gaan gewoon door, laat de luchtvaartmaatschappij aan NU.nl weten.

Luchtvaartmaatschappijen als KLM kiezen er vaak voor om Europese vluchten te schrappen, omdat deze een minder grote impact hebben op het vliegnetwerk en makkelijker om te boeken zijn.

De wind zal naar verwachting de komende dagen aanhouden. Of dat ook betekent dat we in de komende dagen nog meer geschrapte vluchten mogen verwachten, is niet bekend.