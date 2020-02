Rabobank gaat vanwege de aanhoudend lage rentes -0,5 procent spaarrente heffen bij een bedrag van boven de 1 miljoen euro en is daarmee de derde bank die voor een negatieve spaarrente kiest. Spaarders met minder geld op de rekening worden ontzien.

Het negatieve rentepercentage wordt geheven over het bedrag dat boven de 1 miljoen euro komt en de tarieven gelden per rekening. Volgens de Rabobank worden per 1 juli zo'n vierhonderd particuliere klanten geraakt door de wijziging.

Voor particuliere klanten met een saldo tot 1 miljoen euro verandert er niets: zij blijven 0,01 procent rente ontvangen.

Zakelijke klanten behouden voor bedragen tot en met 100.000 euro een rente van 0,01 procent. Tussen de 100.000 en 1 miljoen euro geldt een tarief van 0 procent. Boven de 1 miljoen euro moeten klanten 0,5 procent rente afdragen. Ook hier geldt de regeling per rekening.

Volgens de bank zullen rond de 6.600 zakelijke klanten vanaf 1 mei te maken krijgen met de negatieve rente.

"Met deze aanpassingen blijft 99,9 procent van alle particuliere en zakelijke klanten nog steeds gevrijwaard van negatieve rente", schrijft de Rabobank. De bank wil deze meerderheid zo lang mogelijk behoeden voor negatieve rente, maar waarschuwt wel dat ze dat vanwege de aanhoudend lage rentes niet kan garanderen.