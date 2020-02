Het Verenigd Koninkrijk (VK) treft voorbereidingen om de douanecontroles tussen het land en de landen van de Europese Unie (EU) nieuw leven in te blazen als de overgangsperiode voor de Brexit aan het einde van het jaar voorbij is. Dat bleek maandag uit informatie die is vrijgegeven door de Britse overheid.

Sinds 1 februari maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie, maar nog wel van de douane-unie. Aan het einde van dit jaar komt ook daar een eind aan in het kader van de Brexit. Tot die tijd gelden voor de im- en export de regels zoals die gelden voor elk land van de EU.

De Britten willen daarna een vrijhandelsakkoord sluiten met de EU als geheel, de grootste handelspartner van het VK. Wanneer het VK geen deel meer uitmaakt van de douane-unie en de interne markt, horen daar ook douaneprocedures bij, inclusief de administratie en controles.