Nederlandse vakantiegangers laten zich door een virus, natuurramp of aanslag niet afhouden van de vakantie. Ze passen hun bestemming aan en touroperators spelen daar snel op in. Dat zeggen TUI Nederland en Corendon tegen NU.nl.

De twee grootste touroperators van Nederland zien geen terugval in het aantal boekingen voor vakanties door het nieuwe coronavirus. Wel signaleren ze dat Azië minder populair is en vakanties naar landen als Spanje, Turkije en Griekenland juist zeer gewild zijn.

"Wij zien eigenlijk alleen maar een positieve impact van het coronavirus omdat mensen verre bestemmingen en dan met name Oost- en Zuidoost-Azië mijden en kiezen voor vakanties in Europa", zegt CEO Steven van der Heijden van Corendon, dat vooral veel bestemmingen in Europa aanbiedt. "Azië is minder belangrijk voor ons."

Bali of Curaçao maakt niet uit

TUI heeft meer aanbod van verre reizen. "We zien dat de belangstelling voor Thailand en Bali achterblijft ten opzichte van Europese bestemmingen en Curaçao bijvoorbeeld", bevestigt een woordvoerder van de grootste reisorganisatie van Nederland. Vanaf maart beginnen normaliter de rondreizen door China, die zijn vooralsnog tot en met eind maart afgeblazen.

Volgens de woordvoerder van TUI zijn er veel alternatieven voorhanden. "Dat zie je de laatste jaren steeds meer, dat vakantiegangers om een bepaalde reden even niet naar een bepaald land of regio willen, dan passen we ons aan. We zorgen dat we voldoende aanbod hebben op andere bestemmingen. Het maakt ons ook niet zoveel uit of de vakantieganger naar Bali of naar Curaçao gaat."

Als het patroon verandert, pas je je aan

Ook Corendon-CEO Van der Heijden signaleert dat Nederlanders zich niet laten afhouden van hun vakantie. "Daarin zijn we rationeler geworden, jaren geleden bleven we thuis als er ergens in de wereld iets gebeurde." Zowel TUI als Corendon hebben eigen vliegtuigen, wat het voor hen ook gemakkelijker maakt om zich aan te passen.

Van der Heijden: "We kunnen de capaciteit heel makkelijk op een andere bestemming inzetten en accommodaties kun je ook aanpassen. Nu hebben we sowieso nog veel beschikbaar voor de zomer en als het vraagpatroon verandert, dan pas je je inkoop daarop aan. In het verleden waren de stromen heel constant, tegenwoordig moet je snel kunnen wisselen."