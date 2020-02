Foxconn, de grootste elektronicaproducent ter wereld, heeft toestemming gekregen van de Chinese overheid om de productie te hervatten. Dat meldt Reuters op basis van bronnen. Foxconn is de belangrijkste maker van de Apple iPhone. In verband met het nieuwe coronavirus waren de fabrieken na Chinees nieuwjaar langer dicht gebleven.

Het gaat om de fabrieken in Zhengzhou en Shenzhen die de deuren weer openen. De hervatting van de productie zal in eerste instantie op een laag pitje zijn, aangezien pas 10 procent van het personeel is teruggekeerd na het verlengde verlof.

De twee fabrieken waar het om gaat, zijn de belangrijkste productiefaciliteiten voor de iPhone. Als deze nog langer gesloten zouden blijven, zou de wereldwijde levering van de telefoons in gevaar komen. Foxconn wilde nog niet bevestigen dat de fabrieken de productie weer opstarten.

Vorige week werd bekend dat in de fabriek in Shenzen ook een productielijn voor mondkapjes werd geopend. Deze zouden in eerste instantie bestemd zijn voor het eigen personeel.