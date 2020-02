Deze maand is slecht begonnen voor de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen. Als gevolg van de storm en de restricties door het nieuwe coronavirus zijn in de eerste tien dagen van de maand al ruim zeshonderd vluchten van en naar de Amsterdamse luchthaven geschrapt. Dat blijkt uit gegevens van EU Claim en Schiphol die NU.nl heeft opgevraagd.

Een woordvoerder van Schiphol zegt te verwachten dat ook dinsdag nog vluchten worden geannuleerd in verband met een sterke westenwind. Dan kunnen maar twee banen op de luchthaven gebruikt worden. "Eén voor starts en één voor landingen", aldus de woordvoerder.

Eerder kondigde KLM al aan tot medio maart helemaal niet meer naar China te vliegen in verband met het coronavirus. Dat gaat om zo'n vijftig vluchten in de week. In eerste instantie schrapte KLM al wat vluchten naar China omdat het aantal boekingen sterk terugliep. In zo'n geval hebben passagiers niet alleen recht op het terugontvangen van hun geld, maar ook op compensatie.

Reizigers hebben recht op extra vergoeding

"Wanneer een maatschappij uit commerciële overwegingen besluit vluchten te schrappen, dan hebben reizigers recht op een extra vergoeding", zegt een woordvoerder van EU Claim, een bedrijf dat tegen vergoeding reizigers helpt bij het indienen van zo'n claim. "In het geval van een vlucht naar China gaat het om 600 euro compensatie."

Zowel bij storm als wanneer een maatschappij vluchten schrapt vanwege een reisadvies van de autoriteiten, hoeven maatschappijen geen compensatie te betalen. "Maar hebben ze wel een zorgplicht", zegt de woordvoerder. Dat houdt in dat de airline een vervangende vlucht moet aanbieden.

Op kosten van de luchtvaartmaatschappij

"Als die vlucht niet toereikend is, krijgt de reiziger geld terug of als die meer moet betalen voor een alternatieve vlucht moet de maatschappij ook de meerprijs vergoeden." Verder hebben passagiers recht op eten en drinken en indien nodig een hotelovernachting, allemaal op kosten van de luchtvaartmaatschappijen.

In de eerste tien dagen van februari vorig jaar werden negentig vluchten geannuleerd van en naar Schiphol.