De Japanse automaker Nissan schort de productie in zijn fabriek op het eiland Kyushu tijdelijk op in verband met het coronavirus. Het gaat volgens zakenkrant Nikkei om drie productielijnen die niet vooruit kunnen als gevolg van een tekort aan onderdelen die uit China moeten komen.

Twee lijnen worden op 14 februari stilgelegd en een derde op 17 februari. Bij die laatste productielijn worden vooral auto's bestemd voor de export gemaakt. Doordat de productie wordt teruggebracht, zullen er zo'n drieduizend auto's minder van de band rollen.

In de fabriek op Kyushu werden in het fiscale jaar 2018 circa 434.000 Nissans geproduceerd, de helft daarvan was bestemd voor de lokale markt.

In Zuid-Korea zijn productielijnen van Kia en Hyundai stilgelegd, omdat er onvoldoende onderdelen voorhanden zijn die normaliter uit China komen.

Volkswagen heeft eveneens als gevolg van het coronavirus de hervatting van de productie in zijn fabriek in China uitgesteld. De werknemers zouden door reisbeperkingen niet bij de fabriek kunnen komen. Ford en Daimler hebben de productie na de reguliere sluiting in verband met Chinees Nieuwjaar inmiddels wel weer opgestart.