Luchtvaartmaatschappij KLM gaat de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus voelen, zegt topman Pieter Elbers maandag bij de presentatie van de vervoerscijfers van januari. Door de virusuitbraak vliegt KLM tot medio maart niet meer naar bestemmingen in China.

"De KLM-vervoerscijfers over de maand januari laten nog een goed begin van het nieuwe jaar zien, maar we moeten er rekening mee houden dat de impact van het coronavirus de komende maanden duidelijk zichtbaar zal zijn", schrijft Elbers.

KLM had in januari 3,7 procent meer passagiers aan boord in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, maar dat zal in februari omslaan. Eind januari maakte de luchtvaartmaatschappij bekend tot eind februari niet meer naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen te vliegen, en minder op Sjanghai en Peking. Vorige week maakte de vliegmaatschappij bekend tot medio maart helemaal niet meer naar China te vliegen.

"Voor 2020 zullen we als KLM de tegenslag van het coronavirus het hoofd moeten bieden, flexibel zijn in ons netwerk en onze vloot, doorgaan met onze succesvolle strategie en het blijven verbeteren van ons product aan boord voor onze klanten", aldus de KLM-topman.

Nu KLM in verband met het nieuwe coronavirus wekenlang niet op China vliegt, neemt een deel van het personeel vrij of gaat op cursus, meldde KLM vrijdag na vragen van NU.nl. De vliegtuigen die op de routes naar China zouden worden ingezet, kunnen eerder in onderhoud of worden gewisseld met toestellen op andere routes.