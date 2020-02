Luchtvaartmaatschappijen hebben maandagochtend ten minste 220 vluchten op Schiphol geschrapt vanwege storm Ciara. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven tegen NU.nl. Ook op de weg en op het spoor zorgt de nasleep van de storm voor files en oponthoud.

Het hoogtepunt van storm Ciara is inmiddels voorbij, maar het blijft maandag toch nog flink waaien. Het KNMI heeft waarschuwingscode geel afgegeven. Langs de kust en op het IJsselmeer staat er windkracht 7 tot 8, met windstoten tot 100 kilometer per uur.

Door de harde wind schrappen verschillende luchtvaartmaatschappijen ten minste 220 vluchten van en naar Schiphol. De luchthaven raadt reizigers aan om de website in de gaten te houden.

Op het hoogtepunt van de storm op zondag werden 240 vluchten geschrapt. Toen gold code oranje. Op sommige plekken, met name in kustplaatsen, werden orkaankrachten gemeten met windsnelheden boven de 130 kilometer per uur.

41 Piloten vechten tegen storm Ciara tijdens landing op Birmingham

Problemen op de weg nemen af na drukke ochtendspits

Naast problemen op Schiphol leidde de wind maandag ook tot problemen op de weg. Rond 7.40 uur stond er zo'n 720 kilometer file. Dat nam later rond 9.45 uur af naar ongeveer 135 kilometer. Door de zware windstoten werd de A16 richting Breda afgesloten nadat een vrachtwagen was gekanteld bij de Moerdijkbrug. Inmiddels is de snelweg weer gedeeltelijk geopend.

De ANWB roept bestuurders van lege busjes en vrachtwagens op om de weersituatie goed in de gaten te houden, omdat deze voertuigen meer wind vangen. "Ook automobilisten met een aanhanger moeten twee keer nadenken", aldus een ANWB-woordvoerder tegen NU.nl.

NS: Overlast op het spoor valt mee

Op het spoor valt de overlast vooralsnog mee. "Storingsploegen van ProRail hebben de hele nacht doorgewerkt om zoveel mogelijk schade te herstellen. Dat is goed gelukt", meldt de NS. "Op de meeste plaatsen lijkt de treindienst daarom vanmorgen goed op gang te komen. Sommige treinen zijn alleen korter, en daardoor drukker, dan normaal."

Tussen Dordrecht en Rotterdam zijn nog werkzaamheden bezig om het spoor vrij te krijgen, waardoor er minder treinen rijden. En tussen Rotterdam Centraal en Breda rijdt de Intercity Direct niet vanwege de harde wind. De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan voor vertrek de actuele reismogelijkheden te checken.