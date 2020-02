De Franse verzekeringsmaatschappij AXA heeft zijn Oost-Europese tak verkocht aan het Oostenrijkse concern Uniqa. Met de overname is zo'n 1 miljard euro gemoeid.

Uniqa krijgt er door de overname zo'n 5 miljoen klanten en 2.100 medewerkers bij in Polen, Tsjechië en Slowakije. Het bedrijf beschouwt de landen als groeimarkten en hoopt hier de komende jaren verder te groeien.

De Weense verzekeringsmaatschappij is al langer bezig om zijn positie op de Europese markt te verstevigen. Uniqa is momenteel - met een marktaandeel van bijna 50 procent - de grootste verzekeraar van Oostenrijk. De afgelopen jaren nam het al verschillende andere bedrijven over in met name Centraal en Oost-Europa.

In 2018 was Uniqa goed voor een omzet van ruim 5 miljard euro, terwijl het Franse AXA in datzelfde jaar zo'n 100 miljard omzet behaalde.