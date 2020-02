De CEO van Credit Suisse, Tidjane Thiam, heeft naar aanleiding van verschillende spionageschandalen bij de Zwitserse bank zijn ontslag ingediend.

Donderdag accepteerde de raad van commissarissen het ontslag van Thiam. Door de grote onrust bij de bank was de positie van de Ivoriaanse bankier onhoudbaar geworden. Eerder dienden een aantal andere topfunctionarissen hun ontslag al in.

In 2019 kwam Credit Suisse in opspraak door verschillende spionageschandalen. Zo liet de bank onder meer een aantal oud-medewerkers bespioneren. Daarnaast werd oud-topman Iqbal Khan langere tijd gevolgd nadat hij zijn carrière had voortgezet bij concurrent UBS.

De beurskoers van Credit Suisse daalde na de ontslagaankondiging van Thiam met zo'n 3 procent. Sinds het aantreden van de topman in 2015 is het aandeel van de bank met liefst 46 procent afgenomen. Dit heeft volgens marktexperts te maken met onder meer de tegenvallende omzet en de lage rentestand.

Thiam vertrekt midden februari - wanneer Credit Suisse zijn laatste kwartaalcijfers van 2019 presenteert - officieel bij de Zwitserse bank. Thomas Gottstein volgt hem op als CEO van de grootste bank van Zwitserland.