De Aziatische elektronicafabrikant Foxconn heeft er een opvallende nieuwe productielijn bij. Vanwege het nieuwe coronavirus begint de iPhone-bouwer per direct met het produceren van mondkapjes, meldt de BBC vrijdag.

Foxconn streeft ernaar om eind deze maand twee miljoen gezichtsmaskers per dag te produceren. Wereldwijd dreigt een chronisch tekort aan mondkapjes en handschoenen, waarschuwde de gezondheidsorganisatie WHO eerder op vrijdag.

"In de oorlog tegen deze epidemie telt elke seconde", liet de megafabrikant weten in een verklaring op het sociale medium WeChat. "Hoe eerder we voorzorgsmaatregelen nemen, hoe eerder we het virus kunnen voorkomen, hoe eerder we levens kunnen redden en hoe sneller we hier weer overheen zijn."

De Foxconn-productie van mondkapjes bevindt zich momenteel nog in de testfase. Dat gebeurt in de grootste fabriek van het bedrijf, in Shenzen in Zuid-China. De eerste voorraad gezichtsmaskers is voor de medewerkers zelf, daarna zal er voor anderen worden geproduceerd.

Productie elektronica ligt stil

De fabrikant heeft de reguliere productielijnen, waaronder die van de iPhone, tijdelijk stilgelegd vanwege het coronavirus. Door medewerkers vrij te geven, hoopte het te voorkomen dat ze elkaar zouden besmetten.

Foxconn heeft Chinese autoriteiten toestemming gevraagd om naast de mondkapjesproductie ook weer te mogen beginnen met de elektronicaproductie. Om eventueel besmette medewerkers zo snel mogelijk op te sporen, gebruikt het bedrijf nieuwe infraroodthermometers.

Foxconn is de grootste elektronicafabrikant ter wereld. Naast iPhones rollen er ook onder meer (delen van) iPads, Kindle-e-readers en PlayStations van de lopende band.