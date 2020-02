Het besluit van de Britten om Amerikaanse zorgen aan de kant te schuiven en de Chinese telecomfabrikant Huawei toe te staan op het 5G-netwerk, brengt een handelsakkoord tussen de Britten en de Amerikanen niet in gevaar. Dat zegt de economisch adviseur van het Witte Huis, Larry Kudlow, vrijdag tegen Fox Business Network.

"We werken samen met onze Britse vrienden aan 5G", zegt Kudlow. "We zouden het nog steeds fantastisch vinden om een vrijhandelsakkoord te tekenen."

Het Verenigd Koninkrijk maakte in januari bekend dat Huawei een beperkte rol mag spelen in het 5G-netwerk. Apparatuur van het bedrijf mag niet gebruikt worden in de kern van het netwerk. Voor andere delen, zoals netwerkantennes, mag Huawei maximaal 35 procent van de apparatuur leveren.

Volgens de VS wordt de apparatuur van het bedrijf door China gebruikt om spionage in het Westen te faciliteren. De Amerikanen lobbyen ook actief bij bondgenoten om het Chinese bedrijf buiten de deur te houden. De Amerikaanse president Donald Trump zou afgelopen donderdag naar aanleiding van het Britse besluit flink boos zijn geworden op de Britse premier Boris Johnson.

De Britten doen momenteel hard hun best om handelsakkoorden te sluiten met de belangrijkste economieën. De Amerikanen gelden daarbij zowel economisch als cultureel als de belangrijkste potentiële handelspartner. Nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is vertrokken, heeft het land die hard nodig. De handelsakkoorden verliepen hiervoor via de Europese Unie, omdat dergelijke akkoorden nooit met individuele EU-lidstaten, maar altijd met het hele blok gesloten worden.