Nu KLM in verband met het nieuwe coronavirus wekenlang niet op China vliegt, kan een deel van het personeel vrij nemen of op cursus gaan. De vliegtuigen die op de routes naar China zouden worden ingezet, kunnen eerder in onderhoud of worden gewisseld met toestellen op andere routes.

"Voor de piloten geldt dat KLM de roosters iets verlicht (ze worden minder vaak ingezet, red.) en ze de ruimte gebruiken om extra trainingen te doen", laat een woordvoerder van KLM desgevraagd aan NU.nl weten.

Het cabinepersoneel, de stewards en stewardessen, hebben verschillende opties. "Ze kunnen bijvoorbeeld vrije dagen opnemen of extra trainingen volgen."

De vliegtuigen die 'over' zijn, kunnen volgens KLM nu eerder in onderhoud dan volgens de planning nodig zou zijn. "En indien noodzakelijk kan extra onderhoud worden uitgevoerd." Ook kunnen toestellen op andere routes worden ingezet. "We optimaliseren de vloot", aldus de woordvoerder.

KLM maakte donderdag bekend in ieder geval tot medio maart niet meer naar China te vliegen in verband met het coronavirus. Veel boekingen worden door passagiers geannuleerd. KLM vliegt normaliter 25 keer heen en weer op China. Het concern wil niets zeggen over de financiële impact van de geschrapte vluchten.