De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een chronisch en wereldwijd tekort aan beschermende mantels, handschoenen en mondkapjes in de strijd tegen het nieuwe coronavirus 2019-nCoV.

De Verenigde Naties hebben testkits, maskers, handschoenen en soortgelijke producten naar elke regio gestuurd, maar lopen hierbij tegen het dreigende tekort aan, vertelt directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag.

Tedros spreekt vrijdagmiddag met mensen uit het netwerk van de toeleveringsketen om te zien wat de struikelblokken zijn en om aan mogelijke oplossingen te werken. Er wordt ook geprobeerd om een eerlijke verdeling van de bestaande middelen te garanderen, aldus de directeur-generaal.

Er zijn inmiddels tienduizenden besmettingsgevallen bekend en het dodental als gevolg van het virus loopt in de honderden. "Hoewel er gedurende de laatste twee dagen minder infecties zijn gerapporteerd in China - wat goed nieuws is - moeten we daar niet te veel hoop op vestigen. Er kan weer een stijging optreden", aldus Tedros.