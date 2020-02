Na meer dan een half jaar heeft de lunch van superbelegger Warren Buffett en de Chinese cryptomiljonair Justin Sun eindelijk plaatsgevonden. De 29-jarige Sun legde in juni vorig jaar ruim 4,5 miljoen dollar (bijna 4,1 miljoen euro) neer voor de lunch.

Buffett veilt elk jaar zo'n lunch. Het geld gaat naar een goed doel. Meestal houden de kopers van de dure lunch dat voor zichzelf, maar Sun brak met die traditie door het groots aan te kondigen op sociale media.

Vervolgens verbaasde hij iedereen door voor te stellen dat de lunch niet in Buffetts favoriete steakhouse in New York zou plaatsvinden, maar in San Francisco. Daar houdt Sun zelf kantoor.

Om het nog opmerkelijker te maken, stelde Sun de lunch vervolgens uit. Volgens hemzelf deed hij dit om gezondheidsredenen. Maar daar zetten sommigen hun vraagtekens bij, omdat hij vervolgens wel feestend te zien was op sociale media. Later bood hij daar zijn excuses voor aan, omdat het uitstel volgens hem leidde tot "een hoop onvoorziene gevolgen". Waar hij het precies over had, maakte hij niet duidelijk.

'Onbetaalbaar advies' van Buffett

Inmiddels heeft de lunch dus plaatsgevonden, maakt Sun bekend op LinkedIn. Niet in San Francisco of New York, maar in Buffetts woonplaats Omaha. "4,5 miljoen dollar voor een diner van 515,05 dollar was het geld meer dan waard. De inzichten die ik heb gekregen, zijn onbetaalbaar", zegt Sun verder op Twitter, met daarbij een foto van het bonnetje als bewijs.

Buffett, die zijn vraagtekens heeft bij bitcoin en andere cryptomunten, heeft tijdens de lunch zijn eerste cryptomunt ontvangen van Sun. De munt staat opgeslagen op een splinternieuwe Galaxy Fold, die hij ook van Sun heeft gekregen.