Het Britse Burberry, bekend van de ruitjes, waarschuwt dat de uitbraak van het coronavirus op het vasteland van China, een negatief effect heeft op de vraag naar luxegoederen. Burberry verkoopt kleding, schoenen en accessoires, zoals tassen, sjaals en zonnebrillen.

Burberry ziet de impact vooralsnog met name in China en Hongkong, maar voorspelt dat ook de verkopen in Europa en andere landen waar Chinese toeristen heengaan, geraakt zal worden. "In China zijn nu 24 van onze 64 winkels gesloten, de overige winkels hebben beperkte openingstijden en zien veel minder klanten", zegt ceo Marco Gobbetti vrijdag in een update.

"Dit heeft impact op de verkopen zowel op het vasteland van China als in Hongkong. Het uitgavepatroon van Chinese klanten in Europa en andere toeristenbestemmingen zijn tot nu toe minder geraakt maar gezien alle reisbeperkingen verwachten we dat dit in de komende weken verslechterd."