De Chinese centrale bank staat klaar om maatregelen te nemen om de economische klap als gevolg van het coronavirus te verzachten. Een bestuurder van de People’s Bank of China zei vrijdag te verwachten dat de economische activiteit zich snel zal herstellen, als het virus onder controle is.

De centrale bank wil vooral voorkomen dat de Chinese economie niet langer groeit en zal monetaire middelen benutten om te zorgen dat de groei aanhoudt. Zo kan de rente bijvoorbeeld worden verlaagd om bestedingen aan te jagen en extra geld in de economie worden gepompt.

Als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om een verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen, worden sectoren in de hele Chinese economie geraakt. Al geplande sluitingen van fabrieken in verband met Chinees nieuwjaar zijn verlengd, maar ook bedrijfstakken als het toerisme, luchtvaart en de horeca worden stevig geraakt.