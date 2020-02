SpaceX-topman Elon Musk wil met het Starlink-project van het ruimtevaartbedrijf naar de beurs. Dat schrijft persbureau Bloomberg woensdag. Starlink is de naam van een project waarmee SpaceX met behulp van 42.000 satellieten snel internet over de hele wereld wil aanbieden.

"We zijn nu nog een privaat bedrijf, maar Starlink is het type bedrijf dat we op de markt kunnen brengen", citeert Bloomberg SpaceX-president Gwynne Shotwell op een evenement voor private investeerders. "Dit precieze onderdeel is een deel van het bedrijf dat we waarschijnlijk naar de beurs gaan brengen."

SpaceX heeft inmiddels 240 satellieten in een baan rond de aarde gebracht. De apparaten zijn ongeveer zo groot als een tafel en wegen zo'n 260 kg. De satellieten worden met tientallen tegelijk gelanceerd. Dit jaar staan er nog zeker negen lanceringen op de agenda, waaronder een lancering van zestig satellieten in februari.

SpaceX-topman Musk heeft in het verleden meermaals gezegd het ruimtevaartbedrijf voorlopig nog niet naar de beurs te willen brengen, omdat de langetermijndoelen van SpaceX volgens hem niet zouden rijmen met de belangen van aandeelhouders.