Ruim 207.000 bedrijven zijn in 2019 opgericht. Dat is een recordaantal. Het aantal opheffingen is overigens op het hoogste niveau sinds 2015, met 115.000 ondernemingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Bij de oprichtingen gaat net als in de afgelopen jaren de zakelijke dienstverlening op kop, met een groei van meer dan 40.000 bedrijven. Daarna volgen de handel en de bouwnijverheid, waar respectievelijk zo'n 28.000 en 22.000 ondernemingen bij kwamen.

In de handel is opvallend dat meer dan de helft van de oprichtingen, zo'n 15.000, uit webwinkels bestaat. Ten opzichte van 2018 is het aantal webwinkels hiermee bijna verdubbeld.

Over het hele jaar kwamen er 23.000 meer ondernemingen bij dan in 2018. Per 1 januari 2020 zijn er in Nederland 1,85 miljoen bedrijven actief.