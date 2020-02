De Europese Commissie heeft vorig jaar documenten opgevraagd bij chipmaker Qualcomm vanwege mogelijk misbruik van de marktpositie bij de verkoop van zogeheten radiofrequentiechips. Dat maakte de chipmaker woensdag bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

Het is niet de eerste keer dat de EU een onderzoek start naar de werkzaamheden van Qualcomm. In de afgelopen twee jaar werd de chipmaker al twee keer beboet door Brussel.

In januari 2018 kreeg het bedrijf een boete van bijna 1 miljard euro door misbruik van de marktpositie door tegen betaling exclusief chips voor modems in iPhones en iPads aan Apple te leveren. In juli vorig jaar werd het bedrijf opnieuw beboet voor misbruik van de marktpositie door jarenlang chips onder de marktprijs te verkopen.

Nu onderzoekt de Commissie Qualcomm dus weer vanwege mogelijk marktmisbruik. De chipmaker zou radiofrequentiechips, die gebruikt worden om radiosignalen te ontvangen en te verwerken voor 5G-netwerken, samen willen verkopen met de eigen modemchips in plaats van andere chipverkopers de kans te geven hun modemchips te verkopen.

De chipmaker schrijft dat het bedrijf nu een boete van de Commissie riskeert van maximaal 10 procent van de jaaromzet.