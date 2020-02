De 0.0-bieren stijgen sterk in populariteit, blijkt donderdag uit cijfers van marktonderzoekbureau Nielsen. Waar in januari 2019 nog 4,3 procent van alle bierverkopen non-alcoholisch was, was dat in dezelfde maand dit jaar 7,7 procent. Nog niet eerder werd zo'n grote sprong gemaakt.

Het onderzoeksbureau legt de cijfers van de januarimaanden naast elkaar omdat de trend om in die maand even geen alcohol te drinken langzaam van de grond komt, en daarmee ook de vraag naar non-alcoholische alternatieven. Het verkoopvolume van de 0.0-bieren neemt telkens verder toe. In de eerste maand van 2017 ging het nog om een aandeel van 2,8 procent.

Ook de non-alcoholische wijnen zijn weer meer in trek dan in eerdere jaren. Hier groeit het aandeel in 2020 naar 2 procent van het wijnverkoopvolume, meer dan het dubbele van de 0,7 procent die in 2019 werd gehaald.

Er is wel een verschil te zien tussen januari en het hele jaar. Dit jaar is voor het eerst het aandeel 0.0-bieren in januari groter dan over heel 2019, met respectievelijk 6,6 en 7,7 procent van het verkoopvolume.