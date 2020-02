De Ierse prijsvechter Ryanair moet acht piloten die vanaf de basis in Eindhoven werkten, een vergoeding betalen. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag bepaald. Volgens het hof heeft Ryanair "ernstig verwijtbaar gehandeld" door een arbeidsconflict te laten escaleren, waarna de vliegers geen andere mogelijkheid zagen dan hun arbeidsovereenkomsten te laten ontbinden.

Hoeveel de piloten tegemoet kunnen zien, wordt later bepaald. "Na de tussenuitspraak van vandaag vraagt het hof aan de piloten nadere informatie, om de hoogte van de vergoedingen te kunnen bepalen."

In september 2018 wilde de piloten die vanaf Eindhoven Airport voor Ryanair werkten, gaan staken. Ryanair heeft toen gedreigd dat ze de basis op Eindhoven zouden sluiten, als de staking zou doorgaan en de piloten dan hun baan zouden verliezen. "Intern had Ryanair echter al besloten om de basis te sluiten, naar eigen zeggen om bedrijfseconomische redenen", aldus het hof in een toelichting op de uitspraak.

Conflict tussen Ryanair en piloten escaleerde

Volgens het gerechtshof was door deze onjuiste voorstelling van zaken het vertrouwen van de piloten als werknemers al geschonden. Ryanair is ook daadwerkelijk overgegaan tot het sluiten van de basis op Eindhoven - door daar geen vliegtuigen meer te stationeren - en wilde de piloten eenzijdig overplaatsen. De piloten hebben toen een kort geding aangespannen om dat te voorkomen.

De vliegers wonnen die rechtszaak, maar Ryanair bood ze alsnog alleen de keuze tot vrijwillige overplaatsing of ontslag. Het conflict tussen de maatschappij en de piloten escaleerde nog verder, waarop de vliegers besloten naar de kantonrechter te stappen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Daar werd bepaald dat Ryanair schadevergoedingen moet betalen. Ryanair ging daartegen in beroep en dat is nu verworpen.