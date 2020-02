PostNL verkoopt dochteronderneming Spotta, dat wekelijks 5,2 miljoen folderpakketten door de brievenbus gooit in heel Nederland. Volgens PostNL past de bezorging van de reclamefolders niet meer bij de activiteiten waar het bedrijf zich op wil focussen. Alle aandelen van Spotta worden verkocht aan Arcis, een beheermaatschappij.

"De relatie met medewerkers en de contracten en verplichtingen blijven dus gewoon in stand binnen Spotta", aldus PostNL donderdag bij de bekendmaking van de overeenkomst. "De verkoop stelt PostNL in staat focus aan te brengen in zijn activiteiten en zich verder te ontwikkelen tot dé logistieke dienstverlener voor post en e-commerce."

Bij Spotta werken zo'n twintigduizend bezorgers. Het bedrijf is volgens PostNL marktleider in folderverspreiding. Er wordt niet bekendgemaakt wat Arcis betaalt voor de overname. Het is de bedoeling dat de deal voor eind februari helemaal rond is. Het merk Spotta blijft bestaan.