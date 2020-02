China heeft donderdag een nieuwe stap aangekondigd om de handelsverhoudingen tussen het land en de Verenigde Staten (VS) te normaliseren. Het is een eerste, bescheiden maar concrete, stap nadat de landen medio januari een gedeeltelijk handelsakkoord hadden ondertekend. China zegt nu de extra importtarieven op ruim zeventienhonderd producten uit de VS te halveren.

Die maatregel wordt op 14 februari van kracht. Het deelakkoord dat de VS en China in januari tekenden, moest er in ieder geval voor zorgen dat de landen elkaar niet meer met nieuwe handelsbeperkende maatregelen om de oren sloegen. De VS zegde toen ook al toe om de eerder opgelegde additionele tarieven op een aantal producten te halveren.

China beloofde om over een periode van twee jaar tijd meer goederen en diensten uit de VS te zullen afnemen, ter waarde van 200 miljard dollar (zo'n 182 miljard euro). De donderdag aangekondigde stap van China is positief ontvangen op de financiële markten.