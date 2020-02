Bijna vier op de tien klanten van ING communiceert uitsluitend nog met de bank via mobiele apparaten, zoals de mobiele telefoon of tablet. In 2018 deed net iets meer dan een kwart van de klanten dat (26 procent) en afgelopen jaar is dat percentage opgelopen tot 37 procent. Dat maakt ING bekend bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019.

"We zetten daar ook enorm op in", zegt een woordvoerder van de bank over de toename in het mobiel bankieren. De stijging is onder andere te danken aan de integratie van diensten als Apple Pay en Google Pay. "Maar ook omdat we steeds meer producten koppelen aan de app." ING telt in het percentage klanten dat mobiel bankiert, ook de gebruikers mee die via de site hun bankzaken regelen.

De grootste bank van Nederland zet ook in op het binnenhalen van meer zogenoemde 'primaire klanten'. Dat zijn klanten die in ieder geval een betaalrekening bij de bank hebben waarop met regelmaat een inkomen op wordt gestort, zoals salaris, pensioen of een uitkering en nog een product van ING afnemen, zoals een hypotheek. "Dat zijn de meest loyale en lucratieve klanten", licht de woordvoerder toe.

Dat aantal loyale klanten groeide het afgelopen jaar met meer dan 830.000 tot 13,3 miljoen. Het totaal aantal klanten van de bank kwam uit op 38,8 miljoen. ING behaalde in 2019 een winst van 4,8 miljard euro.