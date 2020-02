Winkelketen Zeeman roept klanten in heel Europa op om speelgoedslijm van het merk Slime Dinosaur Bouncing Putty terug te brengen, als dit vorig jaar tussen juli en december is aangeschaft. Uit tests is gebleken dat het product met artikelnummer 64057 teveel chemicaliën bevat.

Volgens de NOS gaat het om een te hoge concentratie van de stof boor. Dat kan op de lange termijn schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid van kinderen die met de stof in contact komen. Op de korte termijn kan het misselijkheid, diarree, huidirritatie en krampen veroorzaken.

Het product wordt tijdelijk niet meer verkocht en consumenten krijgen bij inlevering hun geld terug. Zeeman biedt in een statement hun excuses aan voor het ongemak.

Er wordt vaker speelgoedslijm met te hoge concentraties boor verkocht. Eind 2018 berichtte de Consumentenbond nog over een test met tien soorten speelgoedslijm, waarvan er drie teveel boor bevatten.

De Europese Commissie deelde de laatste weken meermaals waarschuwingen uit voor diverse soorten speelgoedslijm die verkocht worden in Europa, doordat er te hoge concentraties boor worden aangetroffen.