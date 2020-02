Na twee knotsgekke dagen waarin de beurskoers van elektrische automaker Tesla met respectievelijk 19,9 en 18 procent steeg, daalt de aandelenkoers woensdag omstreeks 20.00 uur met bijna 19 procent naar ongeveer 720,4 dollar (omgerekend zo'n 655 euro). Het is daarmee het grootste dagverlies ooit voor de elektrische automaker.

Met de forse daling van het aandeel Tesla komt er voorlopig een eind aan een opmars die sinds eind oktober is ingezet. Sinds eind oktober is de waarde van het bedrijf bijna verdriedubbeld. De beurskoers werd in de afgelopen maanden onder meer gestuwd door positieve resultaten en verhoogde beursadviezen.

Woensdag komt er een einde aan de opmars door nieuws over een vertraging in de levering van de 'Chinese' Model 3-toestellen. De productie van de fabriek in Sjanghai ligt momenteel stil door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Volgens een directielid van Tesla wordt de productie op 10 februari weer opgestart.

De eerste auto's uit de eerste Tesla-fabriek buiten de Verenigde Staten worden sinds begin januari geleverd aan de Chinese consument. Het bedrijf van Elon Musk wil in 2020 het volledige productieproces in China kunnen uitvoeren.