Koffie is door de gevolgen van de coronavirusuitbraak in China flink goedkoper geworden. De prijs van een pond arabicakoffie daalde woensdag tot net onder de dollar (0,91 euro), daarmee is de koffieprijs sinds 10 januari met een kleine 18 procent gedaald.

De prijs voor arabicakoffie daalt sinds het begin van dit jaar, ongeveer gelijk aan de toenemende zorgen over de nieuwe coronavirusuitbraak. Door toenemende zorgen besloten Starbucks en Luckin Coffee, de twee grootste koffieketens in China, massaal locaties te sluiten. De Amerikaanse koffieketen Starbucks besloot ruim tweeduizend locaties te sluiten, meer dan de helft van het aantal Chinese vestigingen.

Door het coronavirus daalt de vraag naar koffie vanuit China dus, waardoor de prijs zakt. Het land is in de laatste jaren uitgegroeid tot een grote speler op de koffiemarkt: de koffie-importen door China zijn in het afgelopen decennium verdrievoudigd.

Opvallend is dat de dip in de prijs voor arabicakoffie is groter is dan de dip in andere grondstofprijzen als olie en koper. De olieprijs is met een kleine 14 procent gedaald, terwijl koper met ongeveer 5 procent daalde.